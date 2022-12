Kui lõppevale aastale tagasi mõelda, siis millised sündmused ja märksõnad seda iseloomustama jäävad?

Kedagi ei ole jätnud puutumata sõda Ukrainas. See ehk ongi aasta peamine märksõna, mis mõjutab kõiki, sealhulgas prokuröre. Kriisi tõttu olid õiguskaitseasutustel sel aastal õppused, et kui Eestit rünnatakse või on mõni muu kriis, kuidas siis prokurörid ja õigussüsteem keerulistes oludes hakkama saavad.