Raha tagasinõue seab Valga raskete valikute ette

Kui vahepeal oli Valgal ja Valkal tugev lootus, et ühise kesklinna ehituseks saadud toetusest 700 000 euro tagasi maksmist annab vähemalt kohtuvaidluse lõpuni edasi lükata, siis nüüdseks on lootus asendunud tõdemusega, et ilmselt tuleb niigi pingul eelarveid veelgi pigistada.