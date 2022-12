Spordiaasta Tähed 2022 ⟩ Tublid lõunaeestlased pälvisid mitu auhinda

Reedel Tallinnas Alexela kontserdimajas peetud tunnustussündmusel pälvis Eestimaa Spordihing 2022 tiitli puuetega inimeste aitaja, võrumaalane Väino Marjak. Võrumaa puuetega inimeste koja juhatuse liige on korraldanud erinevaid invaspordi üritusi.

«Tore. Mul on suur au siin seista, hea Eesti spordirahvas,» ütles ta tänukõnes. «Siia sõites mõtlesin möödunud aastatele, mida me oleme korda saatnud. See on ikkagi juba üle 20 aasta tagasi, kui me seda tegevust alustasime.»

Rõuge vallas Püssä külas elav Väino Marjak tänas abikaasat, tänu kelle toele saab ta seda tööd teha. Samuti tänas ta kõiki toetajaid, kes on neid abistanud. «Oleme elus ja püüame asja viia edasi! Elame veel!» ütles Eestimaa Spordihing 2022.