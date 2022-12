Aiast välja pääsenud koerad ründasid postiljoni

Politseinikud selgitasid sündmuskohal, et postiljon tõi parasjagu posti, kui koerad ootamatult väravast välja said ja 75-aastast naist ründasid.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk sõnas, et politsei alustas menetlust, selgitamaks, kas loomapidaja oli teinud kõik endast oleneva, et koerte aiast välja pääsemist ennetada.

«Meie eesmärk on selgitada, kas loomapidaja on võimeline oma koeri turvaliselt aias hoidma ning kui mitte, tuleb loomadele leida teine koht, kus nad kellelegi ohtu ei kujuta. Praeguseks on ilmnenud, et koerad on ka varem hoovist välja pääsenud, kuid neil kordadel pole nad ohtlikuks osutunud ja seetõttu pole neist juhtumitest politseile ka teada antud,» märkis operatiivjuht.

«Loomaomanik peab omalt poolt tegema kõik selleks, et välistada olukorrad, kus loom võib teisi rünnata. Paraku näeme, et seda vastutust ei võeta kuigi tõsiselt ning koduloom võetakse arvestamata, kas tema pidamiseks vajalikud tingimused on täidetud,» ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

«Jagub hulganisti näiteid, kus inimesed võtavad endale koera, veendumata, et majal korralik aed või muu piire ümber oleks,» lisas ta. «Selleks, et omavalitsus, politsei ja teised saaksid sekkuda enne kui halvim on juhtunud, vajame tänasest palju selgemat süsteemi ja reegleid, mille järgi tulevased loomapidajad looks ennetavalt vajaminevad tingimused enne kui koduloom võetakse.»