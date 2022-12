PILDID ⟩ Otepääl selgusid Eesti parimad noored suusatajad

Laupäeval toimunud võistlused olid üks osa katsevõistlustest, millega selgitatakse välja 23.-27.01.2023 Itaalias toimuvale Euroopa noorte olümpiafestivalile ja 27.01.-05.02.2023 Kanadas toimuvatele juunioride ja U23 maailmameistrivõistlustele Eestit esindama sõitvad koondised.

Karupesa Teami sportlane Albert Unn võttis M23 vanuseklassi 20 km distantsil ajaga 1:02:10,6 võidu Emajõe suusaklubi liikme Aleksander Tamme ees. «Aleksander Tamm ja Uku Leipalu tegid tempot ning mina üritasin sellest hammastega kinni hoida. Teisel ringil ühes raskes kurvis kukkusin, mis tegi järele jõudmise eriti keeruliseks. Õnneks tuli viimasel ringil jõud tagasi ja õnnestus võit võtta. Täna oli hea võistlus!» rõõmustas Unn.

Tartu Ülikoolis teisel kursusel informaatikat õppiv Unn tegeleb suusatamisega igal võimalusel. «Teen seda võimaluste piires nii hästi kui ma parasjagu suudan, üritan nautida ja annan endast alati parima. Kui vorm niiöelda jätkub, siis on ehk lootust ka MK-le peale saada. Ütleme nii, et ma ei sõnasta endale suuri eesmärke, aga haaran kinni igast võimalusest.»

Kivilite perekonnal oli Tehvandi staadionil tõeline pidupäev. Pere vanim, 17-aastane Ralf Kivil võttis M18 vanuseklassis 10 km distantsil ajaga 28:04,2 kulla, õde Gerda Kivil tuli N16 vanuseklassis 2,5 km distantsil ajaga 08:09,3 samuti kuldmedalile ning noorem vend Stefan Kivil suusatas M16 vanuseklassis 5 km distantsil ajaga 15:45,7 end kolmandale kohale.

Emajõe suusaklubi liige Gerda Kivil lubas medalite sadu perega aasta viimasel päeval vääriliselt tähistada. «Täna läks kõik plaanipäraselt hästi. Läksin rajale peale kohe alguses kiirema tempoga, sest distants oli pigem lühike. Otsisin kõvemat rada ja proovisin jäljes püsida. Kõik õnnestus ning suur rõõm on ka mõlema venna saavutuse üle. Tähistame seda kindlasti õhtul kodus ühe mõnusa koogiga,» ütles suusaneiu.

Uueks aastaks on tema suurim soov terve püsida. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis on eesmärgiks teha hea tulemus Põhjamaade noorte meistrivõistlustel. Samuti ootab ta märtsis Tallinna lauluväljakul toimuvat COOP FIS murdmaasuusatamise MK-etappi. «Kavatsen 21. märtsil ka meie parimatele kaasa elama minna ja loodan ka ise kunagi nii kaugele jõuda,» ütles Gerda Kivil.

Raja ääres ergutas lapsi ema Heleri Kivil, kes tundis suurimat uhkust Ralfi saavutuse üle. «Aasta viimane päev on tõeliselt uhke, kõik tulevad medalitega koju. Kõige vanema lapse üle olen veel eriti uhke, sest ajaga läheb konkurents üha tihedamaks ning medalit saada pole üldse lihtne.»

Suusarõõme naudivad nad kogu perega. «Meie lapsed on maast madalast õues kasvanud ja erinevaid asju teinud. Kui talvel suusatame, siis suvel saab joosta, matkata, rullsuusatada ja palli mängida,» ütles Heleri Kivil. «Kõik see tagab väga mitmekülgse kehalise arengu ning füsioterapeudina ning emana on mu suurim soov, et minu lastest kasvaksid terved ja tugevad inimesed.»

Eesti noorte, juunioride ja U23 meistrivõistluste klassikatehnika distantsisõidu tulemused:

N16 2,5km:

1. Gerda Kivil (Emajõe suusaklubi)

2. Herta Rajas (Alutaguse suusaklubi)

3. Susan Sarapuu (Spordiklubi CFC)

M16 5km:

1. Daniel Varikov (Võru suusaklubi/Võru spordikool)

2. Dominik Lopuhhin (Nõmme spordiklubi)

3. Stefan Kivil (Emajõe suusaklubi)

N18 7,5km:

1. Anlourdees Veerpalu (Suusaklubi Jõulu)

2. Tiinu Kresmer (Spordiklubi CFC)

3. Kretel Kaljumäe (Nõmme spordiklubi)

M18 10km:

1. Ralf Kivil (Emajõe suusaklubi)

2. Lars Piirmann (Võru suusaklubi/Võru spordikool)

3. Toni Andree Saarepuu (Võru suusaklubi/Võru spordikool)

N20 20km:

1. Õnnela Rodendau (RR suusaklubi)

2. Andra Aavik (Eesti spordiselts Põhjakotkas)

3. Laura Lään (RR suusaklubi)

M20 20km:

1. Olle Ilmar Jaama (Spordiklubi CFC)

2. Leivo Luha (Alutaguse suusaklubi)

3. Rico Rohi (RR suusaklubi)

N23 20km:

1. Kaidy Kaasiku (Ambla spordiklubi)

2. Keidy Kaasiku (Ambla spordiklubi)

3. Aveli Uustalu (Alutaguse suusaklubi)

M23 20km:

1. Albert Unn (Karupesa Team)

2. Aleksander Tamm (Emajõe suusaklubi)

3. Uku Leipalu (Spordiklubi CFC)

Kokku osales laupäeval Eesti meistrivõistlustel ligi 100 suusatajat, reedesel sprindipäeval oli rajal ligi 150 noort suusatajat.

2023. aasta Eesti meistrivõistlused murdmaasuusatamises on pühendatud Eesti Olümpiakomitee 100. sünnipäevale. Võistlustel esikolmikusse jõudnud sportlased teenivad EOK 100 erikujundusega Eesti meistrivõistluste medalid.