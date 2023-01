Priit Lees ja tema tütar kaunistasid Põlvas Võru tänaval esimesel advendil ära ilusa elupuu, kust möödujad saavad kommi võtta. Eile avastas aga Lees, et puu pisikesed jõulutuled on katki tehtud. Kogu perele tekitas see väga palju pahameelt.

«Elupuu oli minu ja mu viieaastase tütre ühisprojekt. Tegemist ongi elupuuga, mis istutati ümber tühja nurka ja siis tüdruk arvas, et see sobiks väga hästi jõulupuuks. Me teostasime koos projekti ja ehtisime selle kommidega, mida siis kõik võivad võtta,» lausus Lees. Ta lisas, et kuna nad hetkel ei ela oma päriskodus, siis käidi kuuske kontrollimas ja nii vandaalitsemine avastatigi.