Võru maakonna turismiinfokeskus lõpetas tegevuse

«Võru maakonna turistid on sarnaselt teistele Eesti maakondadele hakanud info saamiseks kasutama digitaalseid infokandjaid. Seetõttu panustame edaspidi rohkem just nende arendamisesse ning jätkame paberkandjal maakonna infomaterjalide jagamist koostöös Võru maakonna ettevõtjatega,» kommenteeris muutuse põhjuseid Lõuna-Eesti DMO arendustegevuste valdkonnajuht Anzelika Gomozova.

Statistika järgi on aasta aastalt vajadus turismiinfokeskuse järgi vähenenud. Kui näiteks 2019. aastal külastas turismiinfokeskust 3034 inimest, siis 2022. augusti seisuga oli külastajaid vaid 594, mis tähendab keskmiselt kahte külastajat päevas. Samal ajal on tõusnud info otsimine veebi vahendusel.

«Lisaks sellele, et edaspidi pööratakse suuremat tähelepanu digikanalites leitava turismiinformatsiooni asjakohasusele ja kvaliteedile, alustame 2023. aasta esimestel kuudel Lõuna-Eesti ülese turismiinfo jagamise pilootprojekti käivitamisega,» ütles Lõuna-Eesti turismiklastri juhatuse liige Kaia Lehtsaar. «Pilootprojekti fookuseks on viia kvaliteetne turismiinfo sinna, kust meie piirkonda jõudnud külaline seda ka juba praegu kõige esimesena otsib - see tähendab näiteks majutusasutusse, kohvikusse, turismiatraktsiooni,» lisas ta.