Õed valmistuvad Tenerifel uueks hooajaks

«Kõiki treeninguid me ühiselt koos teha ei saa, sest meie valitud alad on niivõrd erinevad ning erialased treeningud võtavad lõviosa ajast. Mina kogun kilomeetreid rattaga, Johanna aga joostes,» nentis Lõiv. «Samas saame koos teha üldist kehalist ettevalmistust jõusaalis, kus paljud harjutused on meil sarnased. Vundament peab olema tugev, et keha uueks aastaks valmis oleks,» sõnas Ardel.

«Neil on vaja koguda häid emotsioone ja teha midagi teistmoodi, et järgnevateks rasketeks treeninguteks valmis olla,» lisas õdede isa Veiko Ardel.

Eesmärgid uueks aastaks

Eesmärkide täitumise nimel ollakse valmis andma kõike ning planeeritakse hooaega hoolika täpsusega, et olla vormis just õigel hetkel. Mõlema hooaeg on tihe.

Lõivu eesmärgid on tõusta maailmakarikaetapil pjedestaalile ning sõita kokkuvõttes esikümne hulka. Väga olulised on ka tiitlivõistlused, mis uuel aastal toimuvad mõlemad Euroopas: EM Poolas ning MM Šotimaal.