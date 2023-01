Kantsler Vseviov: Venemaa eesmärk on eelkõige lõhkuda meie ühtsus

Millised on välisministeeriumi peamised tegevussuunad alanud aastal?

Meie 2023. aasta plaanid on üpriski lihtsad: aidata ukrainlastel võita sõda, lüüa agressioon tagasi ja luua Euroopas uus kord. See uus kord põhineks vana korra põhimõtetel, aga agressioon kui tööriist on loodetavasti vähemalt aastakümneteks diskrediteeritud.