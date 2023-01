Armastatud puhkemetsa kaitse alla võtmisel astuti samm edasi

Volikogu esimehe Piret Rammuli selgitusel tuleneb ekspertiisi kohustus seadusest. «Kuna volikogu on ekspertiisi tellimisele üsna üksmeelse heakskiidu andnud, saab nüüd hakata hanget kokku panema, et suveks valmis olla. Selleks ajaks on ju näha, mis metsa all toimub. Samas on ekspertiis alles esimene samm. Muide, see võib anda ka tulemuse, et Ritsike palo kaitse alla võtmine ei ole põhjendatud,» märkis ta.