Valgas muutub lasteaias käimine kordades kallimaks

Lasteaias käimise maksumus koosneb kahest osast: osalustasu ja toit. Jaanuarini maksis toidupäev Valga linna kolmes lasteaias vanemale 1,58 eurot, vald panustas 1,36 eurot. Jaanuarist kerkis vanema osa 3,99 eurole. Osalustasu tõuseb kõigis valla lasteaedades 17 eurolt 21,75 eurole. Kui arvestada, et laps käib lasteaias näiteks kõik kuu 20 päeva, oli ühe lapse korral senine kuutasu vanemale 48,6 eurot. Jaanuarist on see sama päevade arvu korral 101,55 eurot ehk üle kahe korra kallim.