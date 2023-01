Mida arvavad meie inimesed ilutulestikust uuel aastal?

Tõrvast pärit Margot Raid sõnas, et niikaua kui ilutulestik on inimesele endale ja tema naabritele vastuvõetav, siis võib seda taevasse lasta. «Sõda on kurb ja kõik, mis seoses sellega toimib. Ja ma saan ka aru, et tuleb teistele mõelda.» Ta lisas, et kui inimene teab, et naabrikoer haugub terve aja või kellegi laps ei saa magada läheduses, siis võiks ilutulestiku ära jätta.

Põlvamaalt pärit Andrus Mattus tõdes, et tema on ilutulestiku suhtes täiesti neutraalne, sest teda see ei häiri. Põlvamaalt pärit Jaanika Kivi sõnas aga, et tema meelest uuel aastal võib ikka ilutulestikku lasta, sest see on juba vana traditsioon. «Kui sa tead, et su loom kardab ilutulestikku, siis saad ta selleks ajaks ju tuppa võtta,» tõdes Kivi.

«Mina kindlasti ei poolda ilutulestikku, mis rahvas laseb,» sõnas põlvamaalane Anne Nook. Ta lisas, et ta otseselt seda ära ei keelaks, aga ilutulestik võiks olla kuidagi reguleeritud. «Just loomade tõttu eriti ja ka muidugi nüüd sõja pärast Ukrainas,» lisas ta.

Võrumaalane Epp Margna arvab samakoodi nagu Nook. «Ma ei poolda seda, eriti just maainimesena. Need meeletud paugutamised ei meeldi. Ma oleksin lootnud, et arvestades sõda, siis inimesed on ise alalhoidlikumad ja paugutavad vähem, aga see vist kahjuks nii ei toimi.»