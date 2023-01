Ilmunud on mahukas seto rahvarõivaraamat

MTÜ Seto Käsitüü Kogo eestvedamisel on ilmunud mahukas raamat, mis kajastab seto rahvarõivaid. Materjali raamatu väljaandmiseks asuti koguma juba 2017.aastal. Kolme aasta vältel toimusid Leader projekti toel rahvarõivaalased teemapäevad, kus teadlased said kokku käsitöölistega. See oli aeg, kus käsitöölised said juurde teadmisi, kust leida rohkem infot ja omakorda kõnelesid sellest, kuidas neid esemeid on vanasti kootud või õmmeldud.