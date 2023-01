Selles on kirjas, et sporditeenuste hoone peasissepääs on ühtaegu nähtav nii staadionilt, Valga maanteelt kui Tehvandi tänavalt. Hoone on kujundatud selliselt, et see on jalakäijate liikumissuundadel eriilmeline. Näiteks Tehvandi tänava poolne fassaad mõjub tõstetud kergliiklustee tõttu väiksemalt ning sealt avanevad vaated ekstreemspordi- ja jõusaali muudavad hoones toimuva möödakäijatele nähtavaks.