Tartu maraton leiab tänavu aset igal juhul

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on tore tõdeda, et talv saabus varakult, kuid ennustada, milline on selle käik tervikuna, on ikkagi pea võimatu. Küll on korraldajad kindlad, et olgu ilm milline tahes, maraton ühel või teisel moel peetakse.