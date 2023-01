Viltu läinud Võru aastavahetuse ilutulestik ehmatas, kuid ei tabanud

Sotsiaalmeedias 1. jaanuaril avaldatud Võru aastavahetuse videost on näha, kuidas keskväljaku mändide juures süüdatud ilutulestik ei startinud taevalaotusse, vaid purskus horisontaalselt Jüri tänava suunas. Õnneks ei jäänud ilutule teele ette suuremat inimsumma, kuigi mõnigi pidi tegema kiiremaid samme, et läheneva saluudi eest kõrvale põigata.

Samast videost on näha sedagi, kuidas ilutulestik lendab paar korda üle inimeste peade vastu Katariina kiriku seina ning inimesed põgenevad sealt tõtlikul sammul. On teateid, et keegi purjus inimene oli selle sihilikult nii teinud. Teadaolevalt keegi uusaastaööl Võru keskväljakul õnneks siiski viga ei saanud.