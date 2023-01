Transpordiamet võttis vastu 46 088 sõidueksamit

«Tänase (eilse – toim) seisuga on saadaval B-kategooria sõidueksami aegu pea igasse linna nädala jooksul. Tallinnas, Pärnus, Tartus, Rakveres ja Viljandis on võimalik sooritada eksamit kasvõi homme,» ütles ameti eksamite teenusehaldur Ave Smirnov.

Ta tunnistas, et pikad sõidueksamite ooteajad olid Smirnovi sõnul viimastel aastatel probleem. «Oleme nüüd muutnud töökorraldust nii, et ühel eksamineerijal on senise kuue B-kategooria eksami asemel võimalik võtta vastu seitse B-kategooria sõidueksamit päevas, samuti oleme eksamineerijaid juurde värvanud.» Praegu töötab transpordiametis 39 eksamineerijat.