Võrumaalased paistavad silma võõrkeelte oskusega

Statistikaameti juhtivanalüütiku Kristjan Erik Loigu sõnul paistab Valgamaa Lõuna-Eesti maakondade võrdluses silma sellega, et seal räägitakse kõige rohkem erinevaid emakeeli – lausa 46. «Võrumaal on erinevaid emakeeli 43 ja Põlvamaal 33.»

Loik lisas, et kui Võru-ja Põlvamaal räägib 95 protsenti inimestest emakeelena eesti keelt, siis Valgamaal on see näitaja 79 protsenti. Vene keel on kõigis kolmes maakonnas emakeelena teisel kohal: Valgamaal räägib seda emakeelena 4540, Võrumaal 1328 ja Põlvamaal 875 inimest. Sellele järgnevad läti ja ukraina keel, mõlemaid räägitakse samuti kõige enam Valgamaal. Läti keelt kõneleb seal emakeelena 605 inimest ja ukraina keelt 188 inimest.