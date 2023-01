Hannes Nagel: murtud käsi ja piiriülene abi

Eesti ja Läti piiriregioonide inimestel on mitmesuguseid probleeme. Üks neist on tervishoiuteenuste kättesaadavus. Toon näiteks Jānise (väljamõeldud tegelane), kes läks hilisõhtul jalgrattaga sõitma ning vigastas kukkudes kätt. Jānis elab Valkas, kus polikliinik oli selleks päevaks juba suletud. Lähim erakorralist raviteenust osutav haigla asub piiri taga Valgas. Sinna on tema maja juurest alla kahe kilomeetri.