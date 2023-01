Nädala jooksul suri 19 koroonaga nakatunut

Grippi haigestumine on jätkuvalt tõusutrendil, kuid haigestumuse kasv on aeglustunud. Viimase nädala jooksul kasvas laboratoorselt kinnitatud grippi haigestunute arv 14% võrra. Ülemiste hingamisteede ägedatesse nakkustesse pöördunute arv kasvas 33% võrra.

Võrreldes eelmise nädalaga kasvas RS-viiruse osakaal, moodustades 15,4% uuritud sentinel-proovidest. Jätkuvalt haigestuvad peamiselt kuni nelja-aastased lapsed. Metapneumoviiruse osakaal on 9,6%

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) esialgsetel andmetel vajas gripi tõttu haiglaravi 74 patsienti. TEHIKu täpsustatud andmetel on viimase kahe nädala jooksul sel põhjusel hospitaliseeritud 220 inimest. Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 380 inimest. Enamik haiglaravi vajanutest on olnud vanemaealised.