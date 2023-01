Hiinast reisimisel rakendatakse lennueelset COVID-19 testimist

Euroopa Liidu kriisikoordinatsiooni töörühma IPCR (Integrated Political Crisis Response mechanism) eile toimunud nõupidamisel otsustasid liikmesriigid soovitada Hiinast saabuvate reisijate lennueelset testimist COVID-19 suhtes. Sarnaselt Euroopaga keskendub Eesti seirele ja viirustüvede sekveneerimisele, et varakult tabada ohtlikke uusi alamtüvesid. Siseriikliku tervishoiu ülekoormatuse vältimiseks on endiselt asjakohane vaktsineerimine nii gripi kui COVID-19 vastu.

Liikmesriikide poolt vastu võetud ühised järeldused ja soovitused on järgmised:

Nii Hiinast kui Hiinasse reisimisel on soovituslik kõigil reisijatel kanda meditsiinilist või FFP2/N95/KN95-tüüpi maski.

Neid meetmeid toetab seire ja viirustüvede sekveneerimine liikmesriikides. Nendeks on Hiinast saabuvate reisijate pisteline testimine COVID-19 suhtes. Positiivseks osutunud proovide sekveneeritakse viirustüve määratlemiseks. Reovee seiret ja sekveneerimist hakatakse tegema nii Hiinast saabuvate lennukite reoveest kui ka rahvusvahelistes lennujaamades.

Terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp kommenteeris, et Eesti poolelt koordineerib ja teostab seiret ning viirustüvede sekveneerimist terviseamet. Terviseamet koostöös Tartu Ülikooliga alustab sellest nädalast sekveneerimist reoveest. Selle nädala tulemused selguvad uuel nädalal. «Liikmesriigid olid ühel meelel, et riskirühmad, eriti 60+ vanused, peaksid kindlasti ära tegema tõhustusdoosid. Soovitan seda kõigile, kellel viimasest vaktsineerimisest või läbipõdemisest on möödas rohkem kui 6 kuud. Samuti peaks eriti riskirühmad laskma end vaktsineerida gripi vastu,» pani Alasepp eestimaalastele südamele.