Valga Aasia toidukoht pani uksed kinni

Hiina, India, Tai ja Nepali toitu pakkunud restoran, mille ketil on toidukohti teisteski Eesti linnades, jõudis Valgas tegutseda vaid kaheksa kuud.

OÜ Vaga Mama juhatuse liige Kamal Prasad Chalise lausus, et rahvast käis restoranis küll, ent kulud olid siiski viimasel ajal liiga palju kasvanud. «Elektri hind on tõusnud ja kulu oli suur, enne olid kommunaalid 500 eurot, aga pärast 1200, sellepärast lõpetasime,» selgitas ta ja lisas, et tulevikus Valka naasmise plaani ilmselt pole ka juhul, kui energiakriis peaks leevenema.