Aastavahetus tõi politseile veidraid kõnesid

Näiteks sai üks mees vihaseks, sest talle tundus, et naine käis kahtlaselt kaua poes. Solvumise väljendamiseks võttis mees kausi peedisalatiga ja kallas selle kaasale pähe. Politsei küsimusele, kas kiirabi on vaja, vastas õnnetu ohver: «Ei, ainult mõned peeditükid on juustes.»

Omamoodi armas kõne tuli aga 1. jaanuari õhtul. «Ei, mul pole midagi juhtunud. Tahtsin teid tänada. Siiralt! Vaatan siin just «Politseiakadeemiat» ja hakkasin mõtlema, et Eesti politsei – see on ikka üks äge vend! Tahtsingi öelda, et olgu teil siis hea olla seal!» vahendas Lõuna prefektuur oma ühismeedia lehel. LEPM