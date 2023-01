Inimesed jäävad kadunuks peamiselt kolmel põhjusel

Politsei otsib iga päev taga inimesi, kelle asukoht on lähedastele teadmata ning kes võivad olla ohus.

Viimase viie aasta vältel on politseile laekunud kadumisteadete arv siiski järk-järgult vähenenud: kui 2018. aastal laekus politseile üle 4700 kadumisteate, siis möödunud aastal teatati 3729 eksinud või kadunud inimesest.

«Olgugi et aasta-aastalt on inimeste teadlikkus kasvanud ning kadumisi ja eksimisi osatakse paremini ennetada, saab politsei ikka iga päev kümmekond kadumisteadet. Suur osa juhtumitest on seotud kolme teguriga: sassis inimsuhted, vaimse tervise mured ja alkoholi kuritarvitamine,» võttis politseimajor Ottomar Virk kokku.

Otsingud kestavad vahel aastaid

Ta märkis, et enamiku väljakutseid lahendab politsei mõne tunniga, võimalikke viibimiskohti kontrollides, eksinule sireeni ja rakettidega teed juhatades või näiteks teenistuskoeraga jälgi otsides. «Mahukamad otsingud maastikul võivad kesta aga koguni nädalaid, kuid või isegi aastaid. Sellistel juhtudel kaasatakse pea kogu politsei tehnikapark maismaasõidukitest lennuvahenditeni, lisaks sajad inimesed, kes töötavad õues või koguvad politseimajades lisainfot,» kirjeldas Virk.

Üle poole kadumisjuhtumitest on seotud alaealistega, kes põgenevad kodust või koolist ning on enamasti niivõrd riskeeriva ja ennasthävitava eluviisiga, et võivad omapäi seigeldes ohtu sattuda.