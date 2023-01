GALERII ⟩ Aitäh väikestele kalendritegijatele!

Märtsi ehk paastukuud illustreerib joonistus «Kanapere kevadpiknik», mille autor, viieaastane Mirtel Pihlapuu käib Võru lasteias Sõleke. «Me ei teadnudki, et ta konkursil osales. Alles hiljem kuulsime, et ta sai koguni auhinna,» rääkis tüdruku ema Liive Pihlapuu. «Aga muidu on ta meil kõva joonistaja ja väljalõikaja,» lisas ta.