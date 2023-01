Teater viib seiklema elu ja armastuse radadele

Samal päeval etendub Otepää kultuurikeskuses «Lihtsalt, rõõmuks», mis on laulvate näitlejate lemmiklugudest koosnev kontsertlavastus. Kavas on nii Eesti estraadiklassikat, poplugusid kui ka maailma muusikaparemikust – Artur Rinnest Vaiko Eplikuni, sekka Queen ja The Beatles. Rõõmsad ja lüürilised laulud viivad kuulajad seiklema elu ja armastuse radadele. Laval on Silja Miks, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Imre Õunapuu, Vootele Ruusmaa ja Teno Kongi.