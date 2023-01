Nursipalu võidakse laiendada kiirmarsil

«See ei tähenda, et kavatseme erandi rakendamisega minna kõrvale kõigist tavapärastest eksperthinnangutest, mõjude kaardistamisest ja kõigest sellest. See tähendab, et saame neid asju teha paralleelselt,» selgitas riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar neljapäevaõhtusel rahvakoosolekul Rõuge rahvamajas.