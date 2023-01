Meeldejäävaid hetki jääb mõlemas kultuuritemplis töötamise aega. Näiteks tuli Soorus ikka ette, et paik aeti segi Antsla vallas asuva Tsooruga. Kord asus ka pulmaisana tegutseva Nõmmiku juurde teele üks Tartu noorpaar. «Mõtlesin, et neil tund aega tulla. Kui noori kahe tunni pärast polnud, helistasin. Nad olid just jõudnud Tsoorusse.»