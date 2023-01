Kunagine suusataja kandideerib riigikogusse

Saarepuu sõnul on Eestis olemas nüüdisaegne taristu liikumisest lugupidajatele: terviserajad, jõulinnakud ning spordisaalid.

«Nüüd tuleb rohkem tähelepanu pöörata teadlikkuse kasvule ja ennetavale tegevusele. Maast madalast peaks liikumine olema sama loomulik kui hommikune hambapesu. Keskmine Kagu-Eesti mees elab tervena 42 aastat, sihipärase tegevusega on võimalus seda näitajat vähemalt kümne aasta võrra tõsta,» on Saarepuu veendunud.

Haanja puhke- ja spordikeskuse juht tunneb heameelt, et Eestis on Kääriku ja Tehvandi spordikeskustes olemas tänapäevastele nõuetele vastavad tingimused tippsportlastele. «Toetan tipptasemel keskuse väljaarendamist ka Haanjas. On kätte jõudnud aeg rajada Eestisse suusatunnel. Haanja kui suusatajate üks lemmikpaik sobib selleks suurepäraselt. Ka Eesti suusatajad väärivad tänapäevaseid tingimusi,» lisas Saarepuu, kes töötab Antslas ka noortetreenerina.