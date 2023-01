26-aastane naine sai seitsme aasta jooksul kuus korda emaks

Teose lapsed, keda ta koos elukaaslasega kasvatab, on vanuses seitse, kuus, viis, kolm ja kaks aastat ning pesamuna viis kuud. Kõige vanem ja kõige noorem on tüdrukud, teised poisid. Naisel endal on kaks venda ja varem uskus ta, et sünnitab ka ise kõige rohkem kolm last, kuid läks teisiti.