Haanjas selgusid parimad noored suusatajad

Avaetapi peakorraldaja Anti Saarepuu sõnul on laste ja noorte suusarõõm suur. „Võistlusega kaasnev emotsioon on nii vägev, et külma pole aega tunda. Õhtul taevasse vaadates nägin Haanja kõrgustiku kohal pilvevaipa, mis tähendas, et suuremat pakast ei tule. Hommikul oli miinus 15, millega kannatas veel paar tundi paljakäsi töödki teha,“ ütles korraldaja.

Haanja rajal pani end proovile ligi 400 sportlast 33 suusaklubist. „Kui mina noor olin, siis küündis osalejate arv kaheksasajani,“ meenutas Saarepuu naerusuiselt. „Loomulikult on mul hea meel iga lapse üle, kes suusaspordi juurde jõuab ning teen kõik, et Haanjas oleks suurepärased rajad talverõõmude nautimiseks.“

Korraldaja lastest oli stardis 16-aastane Toni Andree Saarepuu, kellel on ehk lootust 21. märtsil Tallinna lauluväljakul MK-etapil Eesti koondise ridades starti pääseda. "Eks näis, kas see juhtub, aga igal juhul on ka juba see vinge, et noortesarja viimane etapp peetakse mõned päevad varem samal rajal. Noorte jaoks saab see olema kihvt elamus, sest nad saavad sõita täpselt sama rajal, kus kolm päeva hiljem stardivad maailma parimad. Sellist võimalust ei pruugi enam nii pea tulla.“