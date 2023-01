GALERII ⟩ Võrumaa kultuurivedurid võtsid vastu tunnustuse

Petserimaalt pärit seto tantsukultuuri hoidja, edendaja ja edasiandja Piret Torm-Kriisi algatatud on seto tantsupeod, mis tutvustavad tantsukultuuri ja kasvatavad järgmise põlvkonna pärimuskultuuri huvilisi. Juba kümme aastat on ta käinud Tallinnast Värskasse juhendama mitut tantsurühma koolinoortest eakateni. Torm-Kriisi eestvedamisel oli mullusel Võru maakonna laulu- ja tantsupeol esimest korda eraldi seto kultuuriplokk, kus üle saja seto rõivis inimese tantsis Setomaa tantse, muutes peo sellega palju värvikamaks.

Tunnustuse vastuvõtmise järel sõnas Piret Torm-Kriis, et juhendab Setomaal tantsurühmi Värska Iginoored, Hõbõhõtsõ ja Seto pererühma. Pererühma kuulub neli täiskasvanute paari ja 16 last, seal hulgas mõned koolieelikud. «Pereühm valmistub noorte tantsupeoks. Esimene ülevaatus on juba 29. jaanuaril Võrus. Selleks ajaks peavad kolm tantsu olema nii kenasti selged, et tasub edasi pingutada.»

Tallinnas elavad setod on koondunud Tatari tänaval tegutsevasse kultuuriklubisse Setolood. «Kui tavaliselt on setod ühinenud leelolooridesse, siis mina arvan, et setoks olemiseks ei pea tingimata olema ideaalne leelolaulja. Seto saab olla ka tantsides ning seto keelt kõneldes. Seetõttu tulevadki meie klubisse inimesed, kes ei ole küll lauljad, aga tahavad oma seto identiteeti hoida ja seto keskkonnas viibida. Tegutseb setokeelne teater Veerna Vorkats (Tõsimeelne Naljanina). Meie klubis käivad ka inimesed, kellel ei ole mingit seost seto kultuuriga – nad lihtsalt tahavad õppida seto keelt. Nende hulgas on üks Ukrainast saabunud ema oma tütrega, kes arvasid, et võiksid õppida Eestis olles vähemalt seto keele ära,» rääkis Torm-Kriis.