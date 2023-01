Riik otsib kaitseväe Nursipalu lasketiiru teeninduslinnaku ehitajat

Linnaku rajamine on seotud Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamisega, millele on tugevalt vastu kohalikud elanikud. «Kaitseministeeriumi plaan laiendada märkimisväärselt Nursipalu harjutusväljakut, mis hõlmaks edaspidi suuri maa-alasid Antsla, Rõuge ning Võru vallas, põhjustab otsest kahju nii kohalikele inimestele, loodusele, ettevõtlusele, eriti turismile,» leiavad nad rahvaalgatus.ee veebilehel avaldatud petitsioonis. Praeguse seisuga on rahvaalgatuse raames kogutud ligi 11 600 protestiallkirja harjutusväljaku laiendamise vastu.