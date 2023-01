Rõuge vald lõpetab kahe rahvamaja ja nelja raamatukogu tegevuse

Rõuge vallavalitsus on ette valmistanud eelnõud, mille kohaselt korraldatakse pärast volikogult heakskiidu saamist käesoleva aasta esimesel poolel ümber valla rahvamajade ja raamatukogude teenused.

Alates 2024. aastast loodetakse valla mittetulundustegevuse toetuse korda täiustada selliselt, et kord aitaks kogukondadel alustada oma paikkonnale vajalike teenuste disainimist ja pakkumist kogukonnateenustena, olgu selleks siis isetoimeline raamatukogu, huviringide kooskäimine või muu seesugune.

Vallavalitsus usub, et uut moodi edasi liikudes on võimalik teenuseid mitmekesistada ja parendada, kuigi muutused tunduvad esialgu suured ja võivad kaasa tuua erinevaid emotsioone. Ükski teenus ühestki piirkonnast päriselt ära ei kao, kuid need teisenevad.