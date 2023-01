Anti Allas: ees seisab otsustav aasta

Olen nende paadis, kes näevad igas halvas ka midagi head. Inimloomus on kord juba selline, et väga head me eriti hinnata ei oska ja seetõttu ei pruugi pidev hea pikas perspektiivis isegi kõige parem olla. Muutume lodevaks, ükskõikseks ja eriti just empaatiavõime saab hoobi. Praegune olukord aga soosib neid, kes ei kuku järjekordse eluraskuse peale masendusse, vaid asuvad kibekiirelt tegutsema. Tegutsemine mõjub meile kõigile igas mõttes hästi. Niipaljukest siis lohutavat elufilosoofiat keeruliste aegadega toimetulekuks.

2023. aasta suurim küsimus on: kuhu pöördub Ukraina sõda? See määrab paljuski maailmamajanduse käekäiku tervikuna. Kuid kõige õudsem on see, et Ukrainas leiavad iga päev aset sõjakoledused, mis põhjustavad kujuteldamatuid kannatusi miljonitele. Turvalisest Eestist on seda rusuvalt raske isegi jälgida.