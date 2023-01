Tunnustatud Põlva pedagoog innustab sportima tervet kooliperet

«Arvan, et see on mitmete aastate töö, mida on tähele pandud,» tõdeb ta hiljuti suurel sporditähtede galal saadud tiitli kohta. Auhinna eesmärk on tunnustada õpetajaid, kes südameasjaks võtnud koolispordi ja liikumisharrastuse propageerimise Eesti laste hulgas. «See oli suur üllatus ja tore ikka, aga minu puhul on küll nii, et see, mida me koolis teeme, on meeskonnatöö. Ei ole nii, et ainult üks inimene teeb. Üks on lihtsalt kauem koolis olnud.»