Sõbraga kihla vedanud mees lasi endale õhupüssist kätte

«Alles mõni aasta tagasi oli juhtum, kus kolm meest vedasid 200 euro peale kihla, kes julgeb endale õhupüssist kätte lasta,» kirjutas Lõuna prefektuur ühismeedias. «Tookord ei tahtnud keegi suurt summat välja käia ja kõik leidsid endas «vapruse» võtta õhupüss ja sellest endale labakätte lasta. Pidulik punkt prallele pandi traumapunktis üheskoos järjekorras seistes.»

Ütlus «ajalugu kordub» sai elust enesest kinnitust, kui 9. jaanuaril tuli politseile väljakutse Tõrva valda viga saanud mehe juurde. «Kohapeal selgus, et 32-aastane mehemürakas oli ühise joomingu käigus sõbraga kihla vedanud, et tema kindlasti ei karda endale õhupüssist kätte lasta. Eesti mees peab oma sõna! Isegi, kui kihlvedu ühtki eurot, uhket tiitlit ega muud trofeed kaasa too. Mõeldud-tehtud,» teatas prefektuur.

Vigastus sai aga sedavõrd raske, et «sangar» saadeti sireenide saatel traumapunkti. Politsei võttis mehelt ohtliku «mänguasja» hoiule ja tagatipuks võib mõtlematu põmmutamine politsei teatel kaasa tuua ka karistuse.