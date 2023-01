Otepää talveöölaulupidu on pühendatud Eurovisioonile

VIII Otepää talveöölaulupeo kunstiline juht ja dirigent, Otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja Merle Soonberg ütles, et Eurovisiooni laule on palju eesti keelde tõlgitud.

«Eurovisioon on meile omane, elame sellele kaasa, nagu spordivõistlustelegi kaasa elatakse. Nii mõnigi vana laul, mis on Eestis laialt levinud, on tegelikult Eurovisiooni laul,» lisas Merle Soonberg. Ta tõi näiteks tuntud koolilõpulaulu «Tänav, pink ja puu», mis oli 1970. aasta Eurovisioonil Malta laulja Severine poolt esitatud võidulaul (muusika Jean-Pierre Bourtayre, sõnad Yves Dessca). See laul vallutas Heldur Karmo tõlkes ja Heli Läätse esituses eesti publiku südamed.