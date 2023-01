PILDID ⟩ Tules hävis mööblimeistri aastatepikkune unistus

Pika ajalooga maakivihoone kuulub osaühingule Simer Mööbel OÜ. Ettevõtte jõudis alles mõni nädal tagasi mööbli valmistamise kõrvalt lõpule suure projektiga – valmis päris oma töökoda.

Asjad hakkasid just looma

«Asjad hakkasid just looma: sain üüripinna pealt ära oma töökotta, masinad töökorda sätitud ning kõik oli valmis, et hakata uues kohas valmistama tippklassi mööblit,» rääkis eritellimusmööblit tootva ettevõtte juht Siim Ermel. «Ka töid oli ees, uhked majad järjekorras.»

Põleng aga nurjas uhked plaanid. «Midagi kindlustatud ei olnud ning olen seetõttu praegu üsna käpuli,» tunnistas 35aastane Ermel. Mööblitööstuse ruumides olid tema sõnul CNC pink, kandimasin, formaatsaag ja muudki väärtuslikud seadmed. «Kõik need said kustutamise käigus vett kaela – on niiskuse- ja osaliselt ka kuumakahjustusi. Ainuüksi samaväärse CNC pingi hankimine maksab mitukümmend tuhat eurot.»

Ermeli sõnul ei ole tal praegu raha, et uuesti alustada, kõigega taas otsast peale hakata.

Ermeli sõnul ei ole tal praegu raha, et uuesti alustada, kõigega taas otsast peale hakata. «See oli ikkagi aastatepikkune unistus, mille nimel sai ööd ja päevad tööd tehtud,» tõdes Ermel kolmapäeval. «Hetkel on kõik lageda taeva all, midagi ilusat ei ole.»

Mees tõdes, et nüüd tuleb suunduda palgatööle, et perel hing sees hoida. «Eks tulevik näitab, kas jõuan uuesti alustada. Praegu on seis küll üsna tume, kuid hing on sees, pea töötab ning käed-jalad liiguvad: eks tuleb jälle nullist alustada.»

Kustutustööd kestsid pea kolm tundi

Teade põlengust enam kui 300 ruutmeetri suuruses tööstushoone tuli häirekeskusele kuus minutit pärast südaööd. Päästjad jõudsid kustutustöödega lõpule kell 2.45. Hoonel hävis põlengu tagajärjel hiljuti paigaldatud uus katuseosa. Inimesed põlengus viga ei saanud.

Ermeli sõnul ei ole tulekahju tekkepõhjus hetkel veel täpselt teada. «Kuid tõenäoliselt lendas korstnast tuulega mingi säde vana harjapleki alt katuselaastude vahele. Olime vanast kivimajast suurema osa seest remontinud, sealhulgas paigaldanud uue lae, ka küttekeha oli uus. Katus aga pidas ning selle remondini polnud me veel jõudnud.»