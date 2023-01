GALERII ⟩ Taara sõjaväelinnakus avati tehnikapark 500 kaitseväe sõidukile

Tehnikapargis on nii veoautode ja sõidukite varjualused, automaatne autopesula ning autode pesuestakaad, teatas riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK). Tehnika varjualused on killustikplatsil otstest kinnised ehitised, kus on võimalus hoida kaitseväe sõidukeid. Varjualustesse paigutatakse Taara sõjaväelinnakus paiknev rasketehnika.