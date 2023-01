Sarja avaetapp tõi pjedestaalikoha

«Tegin täitsa hea sõidu, olin tehniliselt kindel,» kommenteeris Kudre-Schnyder ise. «Võimalik küll, et raja keskosas ei olnud mu teevalik ühel etapil just parim. Olin paari nädala eest mõned päevad haige ja seegi mõjutab veel praegu mu füüsilist vormi. Hooaja peamiste startideni veebruari alguses EMil Lätis on veel piisavalt aega vormi lihvida.»