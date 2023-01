Toidu kojuvedu on Põlvas veel lapsekingades

«Kojuvedu on meil tõesti olnud oma seitseteist aastat juba,» märkis Aali toitlustusjuht Elna Koort. Ta lisas, et koju või kontorisse saab sooja sööki tellida kella kaheteistkümneni ja Põlva piires on kullerteenus tasuta. «Peale kohviku Aal kuuluvad meie alla ka Jäägri pubi ja Pargi baar. Kui keegi soovib sealt lõunasööki tellida, on see võimalus samuti olemas, sest kõik need kolm ettevõtet on meie kätes,» täpsustas Koort.