Kaidy Aljama: vaimse tervise abi peaks saama kodu lähedalt

2021. aasta mais tehtud küsitlusest selgus, et 72% Eesti omavalitsuste hinnangul on vaimse tervise abi vajadus koroonakriisi puhkemisest alates kasvanud. Omavalitsuste vastuste järgi on peamised probleemid seotud peretülide ja -vägivallaga ning enim abi vajavadki lapsed, pered ja vanemad inimesed. Samas küsitluses vastasid omavalitsused, et nad vajaksid rahalist tuge psühholoogilise abi mahu suurendamiseks ja abi kättesaadavuse parandamiseks.