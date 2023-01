Mati Määrits: käes on valusate otsuste aeg

Ka volikogu esimees Mati Kuklane tunnistab tänases lehes, et nelja rahvaraamatukogu sulgemine annab üsna tühist kokkuhoidu. Nii jääbki arusaamatuks, miks alustati just kogukondade südamest. Lähiajal peaks avalikkuseni jõudma haridusvõrgu kokkutõmbamise kava ning ilmselgelt on seal ka suurusjärgu võrra suuremad summad taga.

Ja taas kord on kuulda nurinat: miks arutatakse kärpeplaane kusagil tagatubades ning kui lõpuks mingi plaan välja käiakse, tundub kõik olevat juba otsustatud. Ka vallajuhid kahetsevad, et tekkinud keeruline olukord ei jäta neile võimalust nii põhjalikuks kaasamiseks, kui sellised muudatused eeldaksid.

Kuidas siis edaspidi talitada – ka teistes omavalitsustes? Kindlasti tasuks vältida olukorda, kus avalikkusele käiakse välja üksainus lahedustee. Kindlasti olid ka Rõuge vallas kaalumisel eri variandid – need tulnuks koos argumentidega kõigepealt välja käia, et laiem avalikkus oleks saanud sõna sekka öelda. Pole siis imestada, et rahva hulgas on juba levima hakanud ütlemine «Nursipalu tegemine».