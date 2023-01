Värskas tuleb täna setode vana-uusaasta pidu

Paljudes seto peredes mäletatakse, et lisaks praeguseks tavapärasele aastavahetusele on vana kombe kohaselt tähistatud alati ka nö vana uue aasta saabumist. Sellisel kujul – kõigile avatud suure peona – tähistatakse vana-uusaasta saabumist Värska talumuuseumi juures esmakordselt. Pidustuste kokkukutsujaks ja peakorraldajaks on sel korral Setomaa Kultuurikeskus koostöös Setomaa Muuseumide ja Setomaa Vallaga.

Õhtu algab Värska talumuuseumi karjakoplis lõkke süütamisega ning Tule Setomaale kampaania kokkuvõtete tegemisega. Seejärel on võimalik talumuuseumi perenaistelt kuulda aastavahetusega seotud kommete kohta ning minna muuseumi laudas elavatele loomadele leiba viima. Samal ajal algab ka pidu Seto Tsäimajas – laulu võtavad eest leelokooride lauljad ning kindlasti on kohal ka pillimehed, kelle saatel seto tantse saab proovida. Õhtu edenedes proovitakse järgi erinevad uue aasta ennustamise viisid ja mängud ning jaheda rehe aluse aitavad soojaks kütta kohalik plaadikeerutaja Andris-Robin Talumees ja DJ Kuise ehk Väino Õun Tallinnast. Vana aasta saadetakse ära ja uue aasta soovid pannakse teele õlgedest valmistatud aastanumbri läitmisega.

Merily Marienhagen, Setomaa Muuseumide direktor: «Vanade teadmiste ja oskuste sidumine uuega on see, mis meid elujõuliselt edasi kannab. Setomaal on hea komme ikka kaks korda tähistada, kuna elatakse kultuuride kokkupuute kohas. Kultuuriline identiteet on siin väga tugev, sest seda sõnastatakse selgelt uuesti ja uuesti ja seda me muuseumiõuel ka 13. jaanuaril tähistada soovime - omakultuuri ja kultuuririkkust – ning kõik on oodatud sellest osa saama.»