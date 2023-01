Galerii ⟩ Mustjõe veetase on visalt langenud

Mustjõe alamjooksul, mis asub Valgamaal, on viimaste päevade jooksul veetase teinud Keskkonnaagentuuri Taheva hüdrojaama andmetel 0,83 meetrise languse. Jõgi tõusis küll üle kallaste, kuid olukord ei arenenud kriitiliseks. Üleujutust, mis päädinuks teede sulgemise või loomade evakueerimisega, õnneks ei saabunud. Siiski on jaanuari kohta enam kui 3 meetrine veetase Mustjões tavatu ning pigem kevadeti esinev nähtus.

Hetkel laiuvad Mustjõe luhal jääväljad ning jõgi on vaid üksikutes paikades jäävaba. Kui minevikust on teada jõe ääres olevate lihaveiste veevangi jäämist, siis praegu võivad loomad rahulikult söödakohtades toimetada.

Sulailmad pole kõikjal nii valutult läinud kui Lõuna-Eestis. Lõunanaabirte juures on paljude inimeste elud häiritud ja vara ohus. Läti lõunaosas Jēkabpilsi linnas koputab uksele kümnendite tõsiseim veeuputus. Daugava jõgi on tunginud inimeste kodudeni, ametivõimude poolt on suletud teid, päästjad kindlustavad valle ja inimesed pumpavad viimases hädas vett. Kriitilisematest paikadest on palutud inimestel evakueeruda või siis olla valmis kiirelt lahkuma.