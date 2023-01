Kudre-Schnyder kaitses kolmandat kohta

«Raja lõpuosas kaotasin kehva teevalikuga küll ühe positsiooni, kuid mulle oli kõige olulisem enesekindluse taastamine, mida ma ka suutsin. Kokkuvõttes oli see õpetlik MK-ring, mis andis motivatsiooni, et järgmisel aastal Ramsaus toimuvaks MMiks valmistuda. Lähtekoht on hea, kuid arengupotentsiaali on ka palju,» lisas ta.