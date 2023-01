Kuigi Valga haigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) remondiplaanist on kaua räägitud, pole see seni tegelikkuseks saanud. Nüüd loodab haigla juht, et esimese etapi ehitus võiks alata märtsis ja aasta lõpuks on enamik osakonnast uuendatud.