Kirikuõpetajale prantsatasid keset linna pähe jäätükid

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõuge Maarja koguduse õpetaja Mait Mölder oli kõnealuse maja välisukseni jõudnud, et sisse astuda, kui korraga see juhtuski: ühekorruselise maja viilkatuselt libises talle hooga pähe terve rida peopesasuuruseid jäätükke.

«Ega ma neid alla tulemas näinud. Esimese hooga ei saanudki aru, mis oli juhtunud,» meenutas ta eelmise aasta lõpus aset leidnud juhtumit. «Valu kohe ei tundnud. Kõigepealt käis pauk ära ja alles siis vaatasin, et mantel on jääpuru täis. Pühkisin puhtaks, läksin majja sisse ja siis sain aru, et olen jääga pihta saanud.»