Lasteaedade kohatasud Võrus kahekordistuvad

Võru lasteaia Päkapikk õppealajuhataja Anita Punamäe sõnul on muudatus niivõrd värske, et praegu pole lastevanematelt selle kohta veel tagasisidet tulnud. «Tõesti on väga vara veel midagi öelda. Võrreldes teiste maakondade omavalitsustega on uus summa siiski üpris jõukohane,» märkis Punamäe.